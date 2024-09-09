Özellikle depremden etkilenen eğitim kurumları, bir yılı aşkın süredir devam eden altyapı çalışmaları ve yenileme projeleriyle birlikte eğitime hazır hale getirildi.

Eğitim yılının başlamasıyla birlikte, deprem bölgesindeki okullar hem fiziki hem de psikososyal desteklerle öğrencilerine kapılarını açtı.

Yeni eğitim öğretim yılı beraberinde birçok yeniliği de getirdi.

Yeni müfredata uygun hazırlanan kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalarla, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflenecek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu