Kahramanmaraş’ta bir öğretmenin, öğrenci velisi tarafından darbedilmesi okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu'nda öğretmenlik yapan F.P, öğrencinin velisi baba A.A. ve anne B.A tarafından darbedildi.

Öğretmen Ferhat Pakdil, okul girişinde A.A ve eşi B.A.’nın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.A.’nın tokat attığı ardından eşin A.A.’ın ise yumruk attığı öğretmen dengesini kaybedip yere düştüğü, araya okul güvenlik görevlisinin girip, baba ve anneyi uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Olayın üzerine kafasına darbeler alan 33 yıllık ilkokul öğretmeni Ferhat Pakdil’ in kaşı açıldı ve bileği kırıldı. Bir gün hastanede müşahede altında tutulan öğretmen böyle bir olayla gündeme gelmek beni çok üzdü ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.