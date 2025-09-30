Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin 500 öğrenci ile bine yakın veli katıldı.

Gün boyu devam eden programda çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği 11 farklı atölye hazırlandı. Resim, ebru sanatı, müzik, matematik oyunları, yemek ve mutfak atölyelerinin yanı sıra geleneksel oyun atölyesi de büyük ilgi gördü. Ayrıca kurulan planetaryumda çocuklar, uzay yolculuğunu izleme imkânı buldu.

Etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğü fidan dağıtımı yaparken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü de çeşitli etkinliklerle programa katkı sundu.

Programın amacı, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekmek, aileler ve öğrencilerin bu sürece daha kolay adapte olmasını sağlamak olarak ifade edildi.