Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki esnaflar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası iş yeri sahipleri ve çevre esnafı büyük bir üzüntü yaşadı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri ve itfaiye teknik ekipleri, olay yerinde delil toplama ve yangının çıkış noktasını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.