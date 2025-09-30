Kahramanmaraş’ta sonbaharın gelişiyle birlikte kışlık hazırlıklar hız kazandı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından birçok ailenin konteyner, çadır ya da müstakil yapılara taşınması, yakacak ihtiyacını artırdı. Vatandaşlar soba kurulumlarını tamamlarken, odun ve kömür alımlarına yöneldi.

Şehrin en büyük yakacak satış noktalarından biri olan Kahramanmaraş Odun Ambarı’nda 2025 kış sezonu için odun ve kömür fiyatları belli oldu. Satıcılar, bu yıl talebin geçmiş yıllara göre belirgin şekilde arttığını belirtirken, fiyatların da buna paralel olarak yükseldiğini ifade ediyor.

📌 2025 Kış Sezonu Yakacak Fiyatları:

Çam odunu (ton): 6.500 TL

Meşe odunu (ton): 7.500 TL

Kömür (ton): Kalitesine göre 8.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, özellikle dar gelirli ailelerin bu yıl yakacak tedarik etmekte zorlandığını ve fiyatların aile bütçelerine ağır bir yük oluşturduğunu söylüyor. Bazı aileler, toplu alım yaparak komşularla birlikte maliyeti bölüşme yoluna giderken, bazıları ise daha uygun fiyatlı odun türlerine yöneliyor.

Satıcılar ise talebin her geçen gün arttığını vurguluyor. Geçtiğimiz yıla göre erken başlayan kış hazırlıkları, odun ve kömür satışlarını hareketlendirmiş durumda. Aynı zamanda nakliye ve taşıma maliyetleri de fiyat artışında etkili oldu

Uzmanlar, özellikle deprem sonrası yaşam alanları değişen vatandaşların güvenli ve sağlıklı ısınma yollarını tercih etmeleri gerektiğini hatırlatarak, baca temizliği, soba kurulumu ve havalandırma konularında dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

