Bu özel gün kapsamında MADO Martat Sütlü Tatlı Üretim Üssü’nde personelin katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliğe, MADO Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur da katılarak çalışanlarla bir araya geldi.

Programda söz alan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, MADO’nun üretim gücüne ve çalışanların emeğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bugün sadece sütlü tatlılarımızı değil, bu tatlıları ortaya çıkaran emek ve gayreti de kutluyoruz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bu markayı geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Ardından konuşan Sütlü Tatlı İşletme Müdürü Hamza Saygılı,

“Bugün burada bir ilke imza atarak 29 Eylül’ü Dünya Sütlü Tatlı Günü olarak kutluyoruz. MADO ailesi olarak, üretimdeki başarımızın temelinde siz değerli çalışanlarımızın alın teri, özverisi ve emeği var. Bizler bu birliktelikle hem Kahramanmaraş’ımıza hem de ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Bu özel gün, hepimiz için bir motivasyon kaynağı olsun.” ifadelerini kullandı.

MADO Satın Alma Müdürü Mustafa Fidan ise konuşmasında,

“Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın değerini bir kez daha görüyoruz. Bu özel gün, sadece tatlılarımızı değil, aramızdaki güçlü bağı da temsil ediyor. Her bir çalışanımıza özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” sözleriyle ekibine seslendi.

Kahvaltı programı, Ali Altunköprü’nün Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Katılımcılar, bu özel günün her yıl geleneksel hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.