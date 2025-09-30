Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, yatırım dünyasında dikkatleri gümüşe çevirdi. Son haftalarda ciddi bir değer artışı yaşayan gümüş, güvenli liman arayan yatırımcılar için yeni bir alternatif haline geldi.

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların alternatif arayışları artarken, gümüş piyasasında da gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlara göre, kısa sürede gram fiyatı 63-65 TL seviyelerine çıkan gümüş, önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini sürdürebilir.

Altında olduğu gibi gümüş de farklı gramajlarda yatırım imkânı sunuyor. 10 gramdan 1 kiloya kadar değişen külçe ve gram seçenekleri, her bütçeye uygun alternatifler sunarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip hale geliyor.

Yatırım uzmanları, gümüşün uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyor ve yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara portföy çeşitlendirmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Özellikle küçük yatırımcıların ilgisi, gümüşü altına kıyasla daha erişilebilir bir yatırım aracı haline getiriyor.