Türk mutfağının dünya çapında tanınan lezzeti döner, Almanya'da alınan patent kararıyla yeniden gündeme geldi. Almanya’da “döner” adıyla resmi olarak tescillenen ürün, Türkiye'deki döner ustaları ve sektör temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye’de yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan dönerin, hem kültürel hem de gastronomik bir miras olduğuna dikkat çeken ustalar, bu lezzetin köklerinin Anadolu'ya dayandığını vurguladı.

Sektör temsilcileri, Almanya'da alınan bu patent kararının, dönerin asıl menşeine ve Türk mutfağının kimliğine haksızlık olduğunu savunuyor. Türkiye'de dönerin yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu belirten dönerciler, tescilin asıl sahibinin Türkiye olması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise, yerel mutfakların uluslararası düzeyde korunması için coğrafi işaretleme ve kültürel miras tescil çalışmalarının hızla artırılması gerektiğini belirtiyor.