KPSS-2025/5 Tercihleri Başladı

Sözleşmeli personel alımı için başvurular 29 Eylül 2025’te başladı ve 6 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabiliyor. KPSS-2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda işlemler sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı 2.753 İşçi Alımı İŞKUR Üzerinden Yapılacak

Toplam 18 bin kişilik alımın içinde yer alan 2.753 sürekli işçi kadrosu için başvurular henüz başlamadı. Bu alıma ilişkin ilanlar kısa süre içinde İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

İŞKUR Başvuru İlanı Açıldı mı?

Şu anda sürekli işçi alımı başvuru ekranı açılmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilanların önümüzdeki günlerde yayımlanacağını açıkladı. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve illere göre kontenjanlar İŞKUR tarafından duyurulacak.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar başvurularını yalnızca:

İŞKUR e-Şube

İŞKUR mobil uygulaması

İl/ilçe İŞKUR müdürlükleri

üzerinden yapabilecek.

Branşlar ve Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımlarında önceki dönemlerde en çok alım yapılan branşlar şöyleydi:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi

Klinik destek elemanı

Şoför

Elektrikçi

Marangoz

Bakım ve onarım personeli

Bu yılki kontenjan dağılımı ilanla birlikte duyurulacak.

Hangi İllerde İşçi Alımı Yapılacak?

2.753 kişilik sürekli işçi alımı tüm Türkiye genelinde yapılacak. İl ve kadro bazlı detaylar İŞKUR tarafından yayınlanacak ilanlarda belirtilecek.

Başvuru Şartları Neler Olabilir?

Resmi ilanla birlikte açıklanacak olmakla birlikte, daha önceki alımlarda genel şartlar şu şekildeydi: