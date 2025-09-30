1 Eylül itibarıyla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgâhları yeniden şenlendi. Denizle buluşma imkânı bulunmayan ancak balıkçılık sektöründe her zaman adından söz ettiren Kahramanmaraş’ta da pazar bereketle dolup taşıyor.

Hamsiden somona, palamuttan levreğe kadar pek çok çeşit balık, Kahramanmaraş Balık Pazarı’nda vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Tezgâhlardaki canlılık hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürürken, balık kokusunun sardığı sokaklarda adeta deniz esintisi hissediliyor.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, bu yıl fiyatların geçen seneye göre çok fazla değişmediğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“Balık, sofraların en sağlıklı misafiridir. Vatandaşlarımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz.”

Kahramanmaraşlı balıkçılar, tezgâhların her geçen gün daha da renkleneceğini ifade ederken, vatandaşlar da uygun fiyatlar sayesinde farklı balık çeşitlerini deneme imkânı buluyor.