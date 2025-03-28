Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kazazedelerin Ekinözü Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri ve öğrencileri olduğu öğrenildi.

Olay sonrası, kazazedelere Ekinözü İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, kazazedeler Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre, kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, yetkililer trafik güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.