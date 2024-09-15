Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle il genelinde süren çalışmalar kapsamında, çam fidanlarının yanı sıra gelir getirici meyve fidanları da dikildi. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 661 bin sedir, 260 bin badem, 50 bin kuşburnu, 13 bin mahlep ve 4 bin ceviz fidanı olmak üzere toplamda 988 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Dron kameralar tarafından görüntülenen bu geniş ağaçlandırma sahası, bölgenin yeşil alanlarını artırma ve doğal kaynakların korunması yönünde atılan önemli bir adım olarak kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmaları özveriyle sürdürülüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu