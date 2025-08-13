Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Göksun ilçesi Kavşut Mahallesi Değirmenüstü mevkiinde 11 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili inceleme tamamlandı. Yangının çıkış sebebinin araştırılmasıyla bölgede arıcılık yapan R.D’nin (54) yangına sebep olduğu tespit edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, 13 Ağustos 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.