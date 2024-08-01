Toplantıda, şehrin yeniden yapılandırılması ve devlet yatırımları ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Elbistan Kaymakamı Muhamet Fatih Demirel, Çağlayancerit Kaymakamı Adnan Doğan, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ahmet Şahin, Afet ve Acil Durum Müdürü Tayfun Temur ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası orta hasarlı binaların durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan devlet yatırımları ve bu yatırımların koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ünlüer, "Planlı çalışmalarımızla şehrimizi yeniden inşa ederek, halkımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlayacağız," dedi.

Toplantıda, devlet yatırımlarının etkili ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar arasında güçlü bir koordinasyonun önemi vurgulandı. Vali Ünlüer, bu süreçte tüm kurumların birlikte hareket ederek, hızlı ve etkili çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti.