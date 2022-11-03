Olay, Sanayi sitesinde bulunan bir oto tamirhanede meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralamacı M.T. bir müşterisine kiralık olarak araç verdi. Ancak kiralık araçta arıza çıktı. Bunun üzerine aracı kiralayan şahıslar, oto kiralamacı M.T yi telefonla arayarak durumu bildirdi. Şahıslar arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmadan sonra oto kiralamacı M.T. yeni sanayi sitesi 2. Cadde de aracı kiralayan şahsın yanına giderek tartıştılar. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan oto kiralamacı M.T. aracını kiraladığı kişinin yanında bulunan arkadaşı M.Ö.’yü silahla yaraladı.Olayı gerçekleştiren şüpheli M.T. aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince her yerde aranıyor.