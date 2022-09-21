İlçeye bağlı Ortaören Mahallesi Fatihler karayolu üzerinde F. K. (52) idaresindeki 46 E 1938 plakalı otomobil ile D. D. (45) yönetimindeki 46 ABH 456 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 80 yaşındaki babası M.K yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi Elbistan’da yapılan M.K, sağlık durumu ciddiyetini koruması üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşında M.K, hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.