Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanmaz iken, otomobilde bulunan 2’si çocuk, 1 kadın yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıları sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.