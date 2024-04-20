Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil aniden alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.

Ancak yangın sonucunda araç tamamen yanarak küle döndü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Ayrıca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi 5 Nisan mahallesinde 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Kazada Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 1 yaralı kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.