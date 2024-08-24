Hayat Yeniden Vakfı Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşamda aktif rol alabilmesi adına hak temelli iş koçluğu programı başlattı. Bu program kapsamında gençler, minimum destekle iş hayatında yer alarak hem sosyal hayata katılım sağlıyor hem de ekonomik bağımsızlık elde ederek ailelerine katkıda bulunuyor.

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan, programa dahil olan ve iş hayatında istihdam edilen gençleri ziyaret ederek onlara moral verdi. Yerhan, gençlerin iş hayatındaki başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, bu tür projelerle özel gereksinimli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer bulmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.