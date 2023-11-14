Kış mevsiminin Kendisini Geç Göstermesiyle Birlikte Kahramanmaraş’ta Da Yağışlarla Birlikte Havalar Soğumaya Başladı.

Uzun bir sürenin ardından yağmurla buluşan Kahramanmaraş’ta, Yağışın başlamasıyla birlikte şemsiyeler yeniden açıldı. Son yıllarda iklimlerin değişimi ile birlikte, kış mevsiminin gecikmesine neden olmuştu. Ancak Gökyüzü, kent sakinlerini serinleten tatlı damlalarıyla dolup taştı.

Bazı sürücüler trafikte temkinli harekete ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda oldu.