Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev yapan Park Bahçe Polisleri, Yunus Timleri, Devriye Ekipler Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gece gündüz denetimler gerçekleştirildi.

1 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 5 bin 862 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 96 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 13 kişinin ise kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi.

Denetimler kapsamında, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 19 adet bıçak, 23 adet silah ve bu silahlara ait 96 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 21 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle adli işlem yapıldı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 257 kişiye toplam 361 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan kişi ve olaylara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, park ve mesire alanlarındaki denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.