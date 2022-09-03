Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesi 28. Sokak üzerinde yer alan bir rezidansta bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu çıkan yangınla birlikte bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, patlama sonucu yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Patlamayla birlikte çıkan yangın ise, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlamanın nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

