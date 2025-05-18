Kahramanmaraş’ta 18 Mayıs Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde yağış beklenmiyor.

Sıcaklık 30 Dereceyi Görecek

Sabah saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacakken, öğle saatlerinde termometreler 30°C’yi gösterecek. Gece saatlerinde ise hava serinleyerek 14°C’ye kadar düşecek.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgarın kuzey yönünden ortalama 17 km/s hızla esmesi bekleniyor. Gün boyu nem oranı %60 civarında seyredecek. Havanın kuru olacağı bu günde, özellikle açık havada çalışacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

UV Işınlarına Dikkat

Bugün UV indeksi 11 gibi yüksek bir seviyede olacak. Uzmanlar, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi önlemler alınmasını tavsiye ediyor.

Hafta Boyunca Benzer Hava Koşulları Sürecek

Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları etkili olacak. 19 Mayıs Pazartesi ve 20 Mayıs Salı günleri de puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29-31°C, gece sıcaklıkları ise 13-15°C arasında değişecek.

Vatandaşlara Uyarı: Bol Su Tüketin

Yetkililer, sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Güneşli havada dışarı çıkacak vatandaşlara ise bol su tüketmeleri öneriliyor.