Kahramanmaraş'ta bu gece saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 13 kişi yaralandı. Kazalardan biri Afşin'de, diğeri ise Narlı Üçyol mevkiinde gerçekleşti.

Afşin'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı İlk kaza, Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi Afşin-Elbistan karayolu üzerinde yaşandı. 46 ADM 378 ve 35 KFU 81 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin takla attığı kazaya, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Narlı'da Otomobil Tıra Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı Diğer kaza ise Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Narlı Üçyol meydanında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, önünde giden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.