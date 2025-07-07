Kahramanmaraş’ta son 24 saat içinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazalar, Onikişubat ilçesinin farklı noktalarında gerçekleşti.

Hasancıklı Mahallesi'nde Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

İlk kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Toprak zemine çarparak durabilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akçakoyunlu’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

İkinci kaza, Akçakoyunlu Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. 55 yaşındaki yabancı uyruklu R.E.S., tek taraflı motosiklet kazası geçirdi. Motosikletin kontrolünü kaybederek düşen sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Gayberli Mahallesi'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bir diğer kaza ise Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’nde yaşandı. Üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, tüm kazalarla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.