Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde iki farklı noktadan yangın haberleri geldi. İlk yangın, Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

İkinci yangın ise Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Her iki yangında da can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşılırken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.