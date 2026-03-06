Kahramanmaraş’ta Planlı Elektrik Kesintisi Başlıyor

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Kahramanmaraş genelinde gerçekleştirilecek bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla trafo bakımları, enerji nakil hatlarının yenilenmesi ve bazı bağlantı noktalarında teknik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Ekiplerin sahada güvenli şekilde çalışabilmesi için belirlenen saatlerde elektrik akışının geçici olarak durdurulacağı ifade edildi.

Kesintiler Birçok İlçeyi Kapsayacak

Planlı kesintilerin Kahramanmaraş’ın birçok ilçesinde uygulanacağı bildirildi.

Kesintilerden özellikle şu ilçelerdeki bazı mahallelerin etkilenmesi bekleniyor:

Onikişubat

Dulkadiroğlu

Elbistan

Afşin

Türkoğlu

Pazarcık

Göksun

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Nurhak

Yetkililer, kesintilerin tüm ilçelerde aynı anda uygulanmayacağını, çalışmaların mahalle mahalle ve belirli saat aralıklarında gerçekleştirileceğini belirtti.

Kırsal Mahallelerde Süre Uzayabilir

Akedaş tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde kesintilerin genellikle birkaç saat sürebileceği ifade edildi.

Ancak kırsal bölgelerde gerçekleştirilecek direk değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde kesinti sürelerinin daha uzun olabileceği bildirildi.

Program kapsamında yürütülecek çalışmaların yaklaşık 5 gün sürmesi planlanıyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarı

Yetkililer, kesintiden etkilenecek vatandaşların önceden tedbir almalarını istedi.

Özellikle;

Elektronik cihazların voltaj dalgalanmalarına karşı prizden çıkarılması

İşletmelerin çalışma saatlerini kesinti programına göre planlaması

Güncel kesinti programının takip edilmesi

konularında uyarıda bulunuldu.

Amaç Daha Güçlü Enerji Altyapısı

Akedaş yetkilileri, yapılacak çalışmaların ardından Kahramanmaraş’ın enerji altyapısının daha güvenli ve kesintisiz hizmet vereceğini belirtti.

Bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından şehir genelinde elektrik hizmetinin daha güçlü bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.