Olay, 10 Eylül 2025 tarihinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre H.E. (16), arka kapıyı levye ile kırarak içeri girdi ve cam bölmede bulunan 2 tabanca ile yaklaşık 300 adet mermiyi alarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

3 GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonlara Özel Harekat ekipleri de dahil edildi. Drone destekli aramalar ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalar sonucunda H.E., çaldığı silah ve mühimmatla birlikte 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

“SURİYE’YE GİDECEKTİM” SAVUNMASI

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadede ailesiyle sorun yaşadığını ve babasının yanına gitmek istediğini belirtti.

Kendisini korumak amacıyla silah aldığını öne süren H.E., poligonun kapısının kolay açıldığını ve içeride silah bulunduğunu bildiğini ifade etti.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık son sözünde pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, H.E.’ye:

“Hırsızlık” suçundan 5 yıl 10 ay hapis,

“İş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 30 bin TL adli para cezası verdi.

Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞMASI

Olay, poligonlardaki güvenlik önlemlerini de yeniden gündeme getirdi. Yetkililerin benzer olayların yaşanmaması için denetimleri artırması bekleniyor.