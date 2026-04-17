Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; “kamu görevlisine alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “gizliliğin ihlali” ve “devlet kurumlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yaptıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.