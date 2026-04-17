Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Diyarbekirspor’a konuk olacak.

Karşılaşma, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Diyarbakır Seyrantepe 2 No’lu Çim Saha’da oynanacak.

Puan durumu alarm veriyor

Ligde son haftalara girilirken tablo oldukça kritik:

Diyarbekirspor: 33 puan – 12. sıra

Kahramanmaraşspor: 31 puan – 13. sıra

Kırmızı-beyazlı ekip, küme düşme hattında yer alıyor ve artık telafisi olmayan bir maça çıkıyor.

Beraberlik bile yetmiyor

Temsilcimizin ligde kalabilmesi için bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Herhangi bir puan kaybı durumunda Kahramanmaraşspor’un küme düşmesi kesinleşecek.

Tüm gözler bu maçta

Yıllardır şehri profesyonel liglerde temsil eden Kahramanmaraşspor, tarihinin en kritik maçlarından birine çıkıyor. Bu mücadele sadece 3 puan değil, aynı zamanda kulübün ligdeki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.