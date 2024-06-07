Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği destekleriyle Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi.

Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen festivale 7’den 70’e binlerce vatandaş katılım sağladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde; robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluştu. Festival gençlerin yaratıcı bakış açısının gelişmesine, teknoloji ve robotik alanında önemli deneyimler kazanmasına ve teknolojiyi yakından tanıma fırsatı bulmasına da imkân sağladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve şehir protokolü ile birlikte festival alanını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslar için Ankara’da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat görgel, etkinliğe katılamazken Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen etkinlikte gençleri yalnız bırakmayarak katılımcılara hitap etti.

“Bugün burada, geleceğimizin temellerini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Robotik ve Teknoloji Festivali, şehrimizin gençlerine ilham vermek, onları yenilikçi düşünmeye teşvik etmek ve teknolojinin sınırlarını zorlamaları için bir platform sunmak amacıyla düzenlenen bir organizasyon. Bu festival, Kahramanmaraş’ın gençlerinin yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini sergilemeleri için eşsiz bir fırsat. Robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri ile dolu bu etkinlikte, gençlerimiz kendi projelerini geliştirecek ve robotik alanında önemli deneyimler kazanacaklar” diye konuştu.

Başkan Vekili Beşen, konuşmasının devamında: “Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmak en öncelikli hedeflerimizden. Bu festival, şehrimizin gençlerine teknolojiyi keşfetme ve onu hayatlarının bir parçası haline getirme şansı veriyor. Paydaşlarımız ile birlikte düzenlediğimiz bu festivalimiz, şehrimizin gençlerine yalnızca bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları geleceğin liderleri olarak yetiştirecektir” cümlelerini kaydetti.

Festival, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara plaket takdimi ile noktalandı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt