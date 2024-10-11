Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü istihbari çalışma sonucunda Onikişubat ilçesinde düzenlediği operasyonda bir şahsın ev ve aracında adeta cephanelik ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Kavlaklı ve Dulkadiroğlu mahallelerinde F.C.B. (22) isimli şahsın evine ve aracına yönelik kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 7 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet kılıç bulundu.

Gözaltına alınan F.C.B., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.