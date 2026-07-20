Gastronomi dünyasında dondurması ve biberiyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş, kahvaltı kültürüne yön veren çok özel bir lezzet mirasını daha geleceğe taşıyor. Şehrin tarihi fırınlarında sabahın ilk ışıklarıyla yükselen odun kokusuna, bu kez ezber bozan bir aroma eşlik ediyor: Şekerli Pide. Kendine has özel tarifiyle tuzlu pide algısını yıkan bu lezzet, kent kültürünün ayrılmaz bir parçası.

Odun Ateşinde Pişen Geleneksel Ziyafet

Kahramanmaraş’taki tarihi çarşılarda ve mahalle fırınlarında her gün büyük bir titizlikle hazırlanan şekerli pide, hamur tezgahından fırın küreğine uzanan zahmetli bir yolculuğa sahip. Usta ellerde yoğrulan özel mayalı hamur, üzerine eklenen has yöresel şekerli karışımla buluşuyor. Yüksek ısılı taş fırınlara sürülen pideler, sıcak sıcak fırından çıktığı anda çıkardığı o enfes kokuyla vatandaşları adeta fırın önünde uzun kuyruklar oluşturmaya davet ediyor.

Şehre Gelen Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Şekerli pide, son yıllarda kabuğunu kırarak ulusal ve uluslararası gastronomi turlarının da aranan yüzü olmayı başardı. Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzet haritasını keşfetmek isteyen yerli gurmeler ve yabancı turistler, bu özgün lezzeti yerinde deneyimlemek için fırınların yolunu tutuyor. Şehirden ayrılmadan önce mutlaka tadılması gerekenler listesinin başında yer alan şekerli pide, tadanlardan tam not alıyor.

Gelecek Nesillere Aktarılan Bir Lezzet Mirası

Kentin mutfak kimliğini oluşturan en önemli sembollerden biri olan bu pide, sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın kültürel birikiminin bir yansıması. Yıllardır orijinal reçetesine sadık kalınarak pişirilen bu eşsiz lezzet, hem geçmişin nostaljik izlerini taşıyor hem de yeni nesil sofralarda modern sunumlarla yer bularak gastronomi mirasının canlı kalmasını sağlıyor.