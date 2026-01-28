Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kahramanmaraş genelinde hava önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı geçecek. Özellikle hafta sonuna doğru yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor.

Kent genelinde yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmur ihtimali de bulunuyor.

28 Ocak Çarşamba: Yağmurla Başlıyor

Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta hava yağmurlu olacak.

En düşük sıcaklık: 3°C

En yüksek sıcaklık: 7°C

Nem oranı: %82 – %96

Sabah ve gece saatlerinde yüksek nem nedeniyle sis ve pus oluşabileceği belirtiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

29 Ocak Perşembe: Sıcaklık Dalgalanıyor

Perşembe günü yağışlı hava etkisini sürdürecek.

En düşük sıcaklık: 2°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Gün içerisinde sıcaklıkta kısa süreli artışlar yaşanabilir. Ancak yağışların devam etmesiyle birlikte zeminlerin kayganlaşması bekleniyor.

30 Ocak Cuma: Kuvvetli Yağış Uyarısı

Cuma günü için Meteoroloji’den kuvvetli yağmur uyarısı geldi.

En düşük sıcaklık: 5°C

En yüksek sıcaklık: 8°C

Nem oranı: %89 – %96

Yetkililer, ani yağışlara bağlı olarak su baskını, yerel taşkın ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Rüzgar ve Çığ Tehlikesine Dikkat

Rüzgarın genel olarak hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.