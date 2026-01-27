Manchester City – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Dev karşılaşma, yarın (28 Ocak Çarşamba) Manchester’daki Etihad Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.
Manchester City – Galatasaray maçı hangi kanalda?
Manchester City-Galatasaray maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçı Kim Yönetecek? VAR Hakemi Kim?
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Dördüncü hakem Jose Luis Munuera olacak.
VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Robert Schröder görev alacak.
Galatasaray İlk 16 İçin Sahada
Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip:
-
Kazanırsa ilk 16’ya kalacak
-
Büyük sürpriz olmazsa ilk 24’ü garantileyecek
-
Play-off’ta seri başı olma avantajı yakalayacak
Galatasaray Tam Kadro!
Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aranın ardından tam kadro sahaya çıkıyor.
-
Wilfried Singo, 2 ay sonra kadroya dönüyor
-
Arda Ünyay da yeniden listede
-
Jakobs, Davinson Sanchez ve Lemina sarı kart sınırında
Ara transferde alınan Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği forma giyemeyecek.
Osimhen Rekor Peşinde
Victor Osimhen, yarın gol atması halinde Galatasaray tarihine geçecek.
-
Avrupa kupalarında 12 maçta 12 gol
-
Baros ve Nonda ile zirveyi paylaşıyor
-
1 gol atarsa tek başına rekorun sahibi
İlkay ve Sane İçin Duygusal Gece
Galatasaray’ın yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City’ye karşı sahada olacak.
-
İlkay: City formasıyla 358 maç, 65 gol
-
Sane: City’de 135 maç, 39 gol
-
İki isim de Pep Guardiola ile büyük başarılar yaşadı
City İlk 8 İçin Kazanmak Zorunda
Manchester City:
-
7 maçta 13 puan
-
Şu an 11. sırada
-
Kazanamazsa ilk 8 şansı zora girecek
Son 6 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alan İngiliz ekibi formsuz.
Manchester City’de Şok Eksikler
Ev sahibi ekipte 8 önemli isim yok:
❌ Rodri (kırmızı kart)
❌ Ruben Dias
❌ John Stones
❌ Gvardiol
❌ Kovacic
❌ Savinho
❌ Oscar Bobb
❌ Nico Gonzalez
Ayrıca Guehi ve Semenyo statü gereği kadroda değil.