Kahramanmaraş’ta sağlık alanında 6 Şubat 2023 asrın felaketi sonrası kaydedilen gelişmeler, hem vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor hem de şehrin sağlık altyapısında büyük bir dönüşümün habercisi oluyor.

Gerek kamu yatırımları gerekse hizmet kalitesindeki artışla birlikte şehirde yaşayan vatandaşlar, artık sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli şekilde ulaşabiliyor.

Kent genelinde hayata geçirilen yeni sağlık tesisleri, modern cihazlarla donatılan hastaneler, 7/24 hizmet veren acil servisler ve genişleyen aile sağlığı merkezleriyle birlikte, Kahramanmaraşlılar için sağlık hizmetleri yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir yaşam standardı haline geldi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Vehbi Şirikçi, kent genelinde yürütülen sağlık çalışmalarıyla ilgili Aksu Haber’e özel bilgiler paylaştı.

Göreve geldiği günden bu yana sağlık hizmetlerini daha erişilebilir, daha nitelikli ve daha kapsayıcı hale getirmeyi hedefleyen Uzman Dr. Vehbi Şirikçi, hem kamu hastanelerinde hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi bir atılım gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş, büyük bir felaketin ardından yeniden ayağa kalkmanın en güçlü örneklerinden birini sağlık alanında sergiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen planlı çalışmalar ve kararlılıkla sürdürülen yatırımlar, şehrin sağlıklı yarınlara olan yürüyüşünü daha da hızlandırıyor.