Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkoğlu ilçesinde yapılan ihbarlar sonucu sahte altınları Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürdüğü öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde 20 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi. Şu ana kadar toplam 15 ara yakalama gerçekleştirilirken, toplanan bilgi ve belgeler doğrultusunda Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş ve Eskişehir illerinde 17 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu uyarıcı madde ile sahte altın ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdüğünü ifade etti.

(SON-