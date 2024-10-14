Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takipli KOM ve planlı istihbarat faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri “Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu” ile ilgili önemli bir başarıya imza attı. Operasyon, 22 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, sahte altın imalatının yapıldığı bir atölye Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’nde tespit edildi. Gerçekleştirilen adli arama sonucunda sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi..