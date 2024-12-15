Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hindi satışlarında hareketlilik başladı. Özellikle yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi, Kahramanmaraş’ta da satışa çıkarılmaya başlandı.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hindi satışlarında hareketlilik başladı. Özellikle yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kentte hindi satışı yapan esnaflar, bu yıl talebin erken başladığını belirterek, “Yılbaşına birkaç hafta kala hindilerimiz pazarlarda yerini aldı,” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta satışa çıkarılan hindilerin fiyatları, büyüklüklerine ve yetiştirilme yöntemlerine göre değişiklik gösteriyor. Yılbaşı öncesi yoğunluğun daha da artması bekleniyor.