Kahramanmaraş’ta sebze yüklü kamyonet tıra arkadan çarptı sürücü yaralandı

Kahramanmaraş’ta sebze yüklü kamyonet sürücüsü tıra arkadan çarpması sonucu yaralandı.

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Edirne bilgeye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki sebze yüklü kamyonetle seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü aracının içerisinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneyi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

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Kaynak: Haber Merkezi