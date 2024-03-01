Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştiren Görgel burada istişarelerde bulundu.

Görgel’e MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Beşen de eşlik etti.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, “Fırat Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz diyerek, Cumhur İttifakımız için gereken mücadeleyi her zaman verdik vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Fırat Görgel ise “Ülkü Ocakları başkanımızda mücadelemiz için tüm teşkilatıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak emek sarf etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Başkanı Nar, Görgel’e nazik ziyaretlerinden dolayı kitap hediye etti.