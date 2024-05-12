Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi annelerine yönelik program düzenledi.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; Vali Yardımcısı Emre Cebeci, ilçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ile şehit ve gazi eşleri de yer aldı.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de şehit ve gazi annelerinin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

Katılımcılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Fırat Görgel, kahvaltı sonrası Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada Anneler Günü'nün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, şehit anneleri ve eşlerinin gününü kutladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi toptaş da Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.