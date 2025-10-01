Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen örnek bir uygulamayla, şehit aileleri ve çocuklarının okul kantinlerinden ücretsiz faydalanması sağlandı. Türkiye genelinde başlatılan bu uygulama kapsamında Kahramanmaraş’ta da tüm kantinler kapsama alındı.

Bu duyarlı uygulama çerçevesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Kahramanmaraş Kantinciler Derneği Başkanı Abdulkadir Zeki Gülmez’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Ziyarette konuşan Küpeli, uygulamanın sadece bir yardım değil, aynı zamanda toplumsal bir vefa örneği olduğunu vurguladı. Küpeli, “Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerine sahip çıkmak, her birimizin vicdani görevidir. Çocuklarımızın okullarında en temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilmeleri, yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından çok kıymetli. Bu anlamlı desteğe öncülük eden Sayın Abdulkadir Zeki Gülmez’e ve katkı sunan tüm kantin esnafına teşekkür ediyorum” dedi.

81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan bu uygulama sayesinde, şehit ailelerinin çocukları okul kantinlerinde hiçbir ücret ödemeden alışveriş yapabiliyor. Sosyal medya ve yerel basında geniş yankı uyandıran uygulama, birçok kesim tarafından takdirle karşılandı.

Şehit ailelerine yönelik yapılan bu tür desteklerin, toplumda farkındalık oluşturması ve dayanışma kültürünü pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kahramanmaraş Kantinciler Derneği Başkanı Gülmez ise şehit ailelerine destek olmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, uygulamanın devamlılığı için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.