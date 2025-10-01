Kahramanmaraş’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle bazı uluslararası markaların boykot edilmesi çağrısında bulundu. Topluluk temsilcileri, “Bu mesele herhangi bir siyasi oluşumun değil, insanlığını kaybetmemiş herkesin mücadelesidir.” diyerek tüm halkı daha duyarlı olmaya davet etti.

Kahramanmaraş’ın farklı kesimlerinden gelen vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda yetkililer, 7 Ekim öncesinde farkındalık oluşturmak amacıyla 5 Ekim Pazar günü geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting düzenleyeceklerini açıkladı. Katılımcılar, İsrail'e doğrudan ya da dolaylı şekilde destek verdiği tespit edilen çok uluslu markaların artık vicdanları rahatsız edecek bir noktaya geldiğini vurguladı.

Topluluk adına yapılan açıklamada, özellikle gıda, giyim, teknoloji ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren bazı küresel şirketlerin, İsrail'in askeri ve ekonomik faaliyetlerine destek sunduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in barbarlığı artık tüm dünyanın gözleri önünde. İnsan haklarını, kadın ve çocuk haklarını, hayvan haklarını, yaşam özgürlüğünü hiçe sayıyor. Bu mesele herhangi bir siyasi oluşumun değil, insanlığını kaybetmemiş herkesin mücadelesidir. Bizler bu zulme destek olan markaları boykot ediyoruz ve tüm halkımızı da bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.”

Boykot çağrısının yanı sıra, kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına 5 Ekim Pazar günü geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting düzenleneceği açıklandı. Etkinlik, saat 14.00'te Esad Coşan Camii Kültür Merkezi önünde toplanılarak başlayacak. Katılımcılar, buradan Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne yürüyerek, miting alanında açıklamalarda bulunacak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, etkinliğin siyasi bir partiye ya da oluşuma bağlı olmadan tamamen vicdanî bir duruş sergileme amacıyla planlandığı belirtildi. Tüm vatandaşların, özellikle gençlerin, kadınların ve ailelerin katılım göstermesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta yapılacak bu etkinliğin, Türkiye genelindeki benzer protesto hareketlerine moral ve ivme kazandırması bekleniyor. Organizatörler, yürüyüşün barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi ve mesajın tüm dünyaya duyurulması için farklı yaş gruplarından birçok vatandaşın yer alacağı belirtildi.