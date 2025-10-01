“Acı Kaybımız” diye duyurdu

Barış Murat Yağcı, annesinin ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

Paylaşımın ardından çok sayıda ünlü isim ve takipçi Barış Murat Yağcı’ya taziye mesajları gönderdi.

Kuzeni Birce Akalay da duyurdu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kuzeni olan Yağcı’nın annesinin vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu.”

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğan Barış Murat Yağcı, eski basketbolcu, oyuncu ve modeldir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunudur. Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ettikten sonra oyunculuğa adım atmıştır.

Yer aldığı yapımlardan bazıları:

Kocamın Ailesi

Şevkat Yerimdar

Kiralık Aşk

Survivor yarışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan Yağcı, aynı zamanda sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahiptir.