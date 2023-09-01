Denize kıyısı olmamasına rağmen su kaynakları bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren balıkçılar, 6 Şubat'taki depremlerin ardından tesislerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Kentteki barajlarda kurulu balık çiftliklerinde yetiştirilen somon ve alabalıkları Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç eden üreticiler, deprem nedeniyle zarar gören tesislerdeki onarım çalışmalarının ardından ihracat yaptıkları ülke sayısını 54'ten 64'e çıkarmayı hedefliyor.

Tesisleri zarar gören esnafların faaliyetine devam ettiğini söyleyen Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Yurt dışına balık ihracını hiç durdurmadık ama yurt içinde biraz aksamaların olduğunu söyledi.