Kahramanmaraş’ta 72 yaşındaki ahşap ustası Mustafa Tanır, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan özel sandalyeler üreterek hem mesleğini yaşatıyor hem de bel fıtığı rahatsızlığına çözüm arıyor.

50 yıldır ahşap işleriyle uğraşan Tanır, 6 Şubat depremlerinde ev ve iş yeri yıkılmasına rağmen çalışmayı sürdürme kararlılığını koruyor.

Mustafa Tanır, çocuk oyuncaklarından kapı ve pencerelere kadar birçok ahşap ürününü büyük bir özveriyle yapmaya devam ediyor.

Usta çırak ilişkisi ile öğrenmiş olduğu mesleğini yarım asırdır sürdüren Tanır, yakalandığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir sandalye üretmeye karar verdi.

Çevrimiçi araştırmalar sonucunda Selçuklu dönemine ait 700 yıllık bir sandalye modeli keşfetti ve bu modeli önce kendisi için üretti, ardından diğer müşterilerine sipariş üzerine üretmeye başladı.

Doğal gürgen ve çam kerestesini kullanan Tanır, ağacı önce kurutuyor, ardından şekil vererek sanata dönüştürüyor.

Her aşamada el emeği ve göz nuruyla çalışan Tanır, bel fıtığı hastalarına da iyi gelecek rahat oturumlu sandalyeler tasarlıyor.

Ürettiği ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderen Tanır, mesleğinin devamlılığı ve geçmişle olan bağının güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.