Kahramanmaraş’ın Yusuf Hacılı Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan bir araç, çevrede paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü seyir halindeyken aracının içinden yükselen dumanları fark etti. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek kendini güvenli bir şekilde dışarı attı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş İtfaiyesi, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, araç sürücülerini periyodik bakımları aksatmama ve yangın söndürme tüpü bulundurma konusunda uyardı.