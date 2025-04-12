Kahramanmaraş’ta seyir halinde iken motoru alev alan otomobil, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek, yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, otomobilde maddi hasar oluştu.