Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu’nun çatısı fırtınanın etkisiyle uçarken, kopan parçalar çevredeki araçlara zarar verdi. Olay sırasında büyük panik yaşanırken, bölge güvenlik altına alındı.

Şiddetli rüzgârın etkili olduğu bir diğer nokta ise Çocuk Hastanesi civarı oldu. Buradaki bazı iş yerlerinin camları kırılarak hasar gördü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnafın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın, kent genelinde günlük yaşamı aksattığı ve bazı bölgelerde farklı ölçülerde hasara yol açtığı öğrenildi.